Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz



Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Karaismailoğlu, Vali Ahmet Ümit'ten kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret etti. Burada da yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bolu´da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı projelerle ilgili incelemelerde bulunuyoruz. İnşallah Bolu'ya güzel hizmetlerimiz devam edecek. Devam eden projelerimizle ilgili bir an önce bitirilmesi için gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da gelecek olan talepler doğrultusunda, yeni yapacağımız yatırımlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye´nin her noktasında olduğu gibi Bolu´da da 18 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizdeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´nın vermiş olduğu hizmetlerden Bolu da fazlasıyla istifade edecektir. Ülkenin her noktasında çok büyük gelişmeler var. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda. Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Onların moral, motivasyon ve yaşam kalitesini güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip olarak, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her noktasında inşallah bütün vatandaşlarımızı birbirine bağlayarak dünyayla bağlantılarını sağlayacağız" dedi.

Karaismailoğlu daha sonra yapım çalışması süren Bolu-Mudurnu karayolunu ziyaret ederek buradaki çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Güneyfelakettin köyü mevkiinde çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, burada köylülerle sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT

2020-09-18 14:19:00



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