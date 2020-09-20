Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller’de gezerken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller’de gezerken yakalandı

İHA

Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller’de gezerken yakalandı

Bolu’da karantinayı ihlal eden 2 kişi, Yedigöller Milli Parkı’nda gezerken yakalanarak, KYK yurduna yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Yedigöller Milli Parkı’nda HES kodu uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamp alanında bulunan 2 kişinin korona virüs temaslısı olduğunu tespit etti. Karantinada olması geren 2 tatilcinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, para cezası kesildikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Seyyide Nefise Yurduna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Abant'ta hafta sonu yoğunluğu
Bolu'da, polis ekiplerinin ev ve iş yeri aramasında cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Bolu'da, polis ekiplerinin ev ve iş yeri aramasında ...
Pet şişe içinde uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Pet şişe içinde uyuşturucu ile yakalandı
Bolu’da pet şişe içerisinde 31 gram uyuşturucu yakalandı: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da pet şişe içerisinde 31 gram uyuşturucu ...
Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri ...
Bakan Karaismailoğlu, Bolu’da incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz” “Vatandaşlarımızın dünyayla bağlantılarını sağlayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Bolu’da incelemelerde ...
330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı
YEREL HABERLER 330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X