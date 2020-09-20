Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller’de gezerken yakalandı

Bolu’da karantinayı ihlal eden 2 kişi, Yedigöller Milli Parkı’nda gezerken yakalanarak, KYK yurduna yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Yedigöller Milli Parkı’nda HES kodu uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamp alanında bulunan 2 kişinin korona virüs temaslısı olduğunu tespit etti. Karantinada olması geren 2 tatilcinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, para cezası kesildikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Seyyide Nefise Yurduna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.