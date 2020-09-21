Bolu’da, öğrenciler ders başı yaptı Minik öğrenciler cesaretlerinden dolayı alkışlandılar

Bolu’da, 20202021 eğitim döneminde anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yüz yüze eğitime başladı.

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Anne ve babalarıyla ilk kez okula gelen öğrenciler istiklal marşının okunmasının ardından çalan ilk ders ziliyle öğretmenlerin eşliğinde sınıflarına girdi.

Törende öğrencilere hitap eden Kültür İlkokulu Müdür Yardımcısı Savaş Şahin, öğrencileri cesaretlerinden dolayı alkışlayarak, “20202021 eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Bu öğretim yılında eski yıllara oranla biraz daha az sayıda öğrenciyle başlıyoruz. Ancak, bu öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Cesaretlerinden dolayı hepsini alkışlıyorum. Pandemiden sonra okula gelen ilk öğrenciler sizlersiniz. Bu sizin için çok farklı bir eğitim öğretim yılı. Bu süreci birbirimize yardımcı olarak hep birlikte aşacağız. Başarılar diliyorum” dedi.



“Biz hazırız ama öğrenci yok”

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte hazırlıklarını yapan servis şoförleri de mesaiye başladı. 22 yıldır servis şoförlüğü yapan İbrahim Uygan, “Biz hazırız ama öğrenci yok. Araçta olması gereken herşeyimiz mevcut ama zor süreçte öğrenci bulur muyuz bulmaz mıyız bilemiyorum. Biz tedbirlerimizi aldık. Şuanda hiç öğrenci yok” şeklinde konuştu.

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