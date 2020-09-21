Bolu'da karantina kurallarına uymayan 11 kişi yurda yerleştirildi



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, son bir haftada yapılan denetimlerde koronavirüs karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 11 kişiye para cezası uygulandı, ardından da yurtta karantinaya alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koronavirüs denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında ekipler, kontrol noktalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) ve HES kodu kontrolleri yaptı. Ekipler, özellikle Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda HES kodu denetimi yaptı. Son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde karantina kuralına uymadığı belirlenen koronavirüs pozitif ve virüs temaslı 11 kişi yakalandı. 3'er bin lira ceza uygulanan 11 kişi, Seyyide Nefise Yurdu'na yerleştirildi. Kurallara uymayan kişiler, karantina süreci boyunca yurtta kalacak. 11 kişinin ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanırken, masrafların da karantina kurallarına uymayan kişilerden tahsil edileceği belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-21 13:42:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.