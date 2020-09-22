Bagajdaki 3,5 kilo esrarla yakalanan otomobil sürücüsü adliyede

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, otomobilin bagajına gizlenen 3 kilo 550 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alınan H.A. (45), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda uygulama yaptı. Denetim kapsamında İstanbul yönündeki otomobil, uyuşturucu madde taşındığı istihbaratı üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagaja paketler halinde gizlenen 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-22 11:35:05



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