Bagajdaki 3,5 kilo esrarla yakalanan otomobil sürücüsü adliyede (2)

SERBEST KALDI
Bolu'da, otomobilin bagajına gizlenen 3 kilo 550 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A. (45), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-22 15:26:27
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