Bolu'da, 50 noktaya kedi ve köpek evleri yerleştirildi



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçları için kentin 50 noktasına Bolu Belediyesi tarafından kedi ve köpek evleri yerleştirildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin 50 noktasına kedi ve köpek evi yerleştirildi. Proje kapsamında kış mevsimi öncesinde bugün de farklı büyüklükteki 2 kedi evi daha Beşkavaklar ve Köroğlu Mahallesi´deki iki parka yerleştirilerek, yaklaşan kış mevsimi öncesi bu bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı karşılanmış oldu. 50 noktada bulunan kedi ve köpek evlerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak su ve mama bırakıyor.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-22 15:45:22



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