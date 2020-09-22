Ahmet Taşyürek: “Almak istediğimiz oyuncu takımın kimliğini değiştirecek”

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, transferi son 1 oyuncuyla noktalamak istediklerini belirterek, “O oyuncu bizim şu anki kimliğimizi değiştirecek bir pozisyonda. 810 pozisyonunda oynayabiliyor” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Pazartesi günü kendi evinde Altınordu ile karşılaşacak. Ligin ilk 2 haftasında bir mağlubiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrılan kırmızıbeyazlı ekip, seriyi galibiyetle devam ettirmek için Teknik Direktör Taşyürek yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde devam eden antrenman öncesinde Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek açıklamalarda bulundu.



“Deplasmandan alınan 1 puan önemli”

Adana Demirspor karşısına 5 farklı oyuncuyla çıktıklarını ve eksiklikleri olduğunu söyleyen Taşyürek, “2 haftadır oynanan oyundan hiçbir memnuniyetim yok. Elimizin değdiği bir yönde yok. Geçen haftadan bu haftaya 5 farklı oyuncuyla çıktık. Bu takım yeni bir takım. Öyle yeni ki, 19 ay sonra Tugay maç oynadı. Geçen sezon 6 hafta sakatlık yaşamış, sonra askere gitmiş Oğuzhan maç oynadı. Araz hafta içerisinde geldi maç oynadı. Hem bu fiziksel eksikliklerimiz hem de birbirini tanıma sıkıntılarımız, özellikle ikinci yarıda yapabileceğimiz, stratejide belirlediğimiz, rakibin düştüğü, geniş alanlar bulabileceğimiz zaman dilimi içerisinde teoride bütün hesapladıklarımız gerçekleşti. Ama bizim bunu uygulamada, pas trafiğini üçüncü bölgeye taşıma ve sonuçlandırma yapamadık. İlk yarı özellikle 20 dakika çok telaşlı, kopuk bir görüntü verdik. Bunların normal olduğunu düşünüyorum” dedi.



“Fikstürden yana şansımız yok”

Ligin ilk maçlarını geçen seneden hazır olan takımlarla yaptıklarını belirten Taşyürek, “Netice itibariyle Adana Demirspor, Keçiören, bu hafta oynayacağımız Altınordu fikstürden yana da şansımız yok. Çünkü ligin geçen seneden hazır takımları. O deplasmandan alınan 1 puan önemli. Her geçen gün üzerine de koyduğumuzu göreceksiniz. Altınordu maçı çok önemli bir viraj. Çünkü bu maçı da içeride kazanarak, mağlubiyet, beraberlik, galibiyet serisiyle bahsettiğim çıtanın yükselmesini sağlayacağız. Burayı geçersek de Giresun maçını rahat bir maç olarak tamamlayıp milli maç arasına gireriz diye bir stratejimiz var” şeklinde konuştu.



“1 oyuncuyla görüşüyoruz”

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Taşyürek, “Bizim bir bölgeyle ilgili ve gönlümüzde adı belli bir oyuncu var. Görüşüyoruz. Onun için geçen haftadan bu yana çok yoğun çalışma sarf ediliyor. O oyuncu bizim şu anki kimliğimizi değiştirecek bir pozisyonda. 810 pozisyonunda oynayabiliyor. Şu an o bölgede oynayan mevcut oyuncularımız daha çok defansif yönü yoğun olan oyuncular. Alacağımız oyuncu iki yönde oynayabilen bir oyuncu. Olursa o. Onun dışında yeterince transfer yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Benim olmazsa olmazım hücumcu bekler”

Adana Demirspor maçında oyunda başlayan ve sonradan giren kanat oyuncularının beklere yardım edememesi olduğunu kaydeden Taşyürek, “Altay bizim bütçemizin 6 katı bir bütçesi var. Alternatif kadrosu ligde playoff için oynayabilecek bir kadro. Ama o da 1 puanda. Yeni yapılanmaların zorlukları bunlar. Ama şu da bir gerçek, futbolda mevcut olan 68 hafta fiziksel hazırlıkların bir şekilde tamamlanması lazım. Anatomik bir yapınız var. O anatomik yapının gerekliliklerini sağlamanız lazım. Dün en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi oyunda başlayan ve sonradan giren kanat oyuncularımızın beklere yardım edememesiydi. Bek oyuncularımızın hücumda çoğalamaması. Bir kere Oğuzhan geldi. O da penaltı oldu. 2 kere buradan kaptan geldi. O da pozisyon oldu. Yani benim olmazsa olmazım hücumcu bekler. Günümüz futbolunda stratejiyi, taktiği değiştiren oyuncular. Orada da eksiğiz. Kafamızdakini sahaya yansıtamadığımız için benim kafamdakinin şu ana kadar gerçekleşmesi mümkün değil. Toparlanacak ne varsa, hep çizdiğim 5’inci hafta pozisyonuna gidene kadar onu sağlamaya çalışıyoruz. Tuzla da yeni bir takım. Ama fikstüre baktığınız zaman daha güçlü olmayan, yeni ve gençlerden oluşmuş takımlarla oynuyor. Bu da bir avantaj. Ama ilerleyen haftalarda bize şuanda dezavantaj olarak gözüken şeyler önümüzdeki haftalarda bizim için serinin yolunu açacaktır diye ümit ediyorum” dedi.

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