Bolu TEM’de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gr esrar ele geçirildi Bolu’da uyuşturucu kuryeliği yapan galerici tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gram esrarla yakalanan Mevlüt K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılana aramalarda, otomobilin çeşitli yerlerine 6 paket halinde gizlenmiş 2 kilo 84 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan galerici Mevlüt K. (27) ve işçi E.Ç. (32) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Mevlüt K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.