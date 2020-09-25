Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan Suriye uyruklu iş adamı tutuklandı TEM’de uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi ve hap yakalandı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 150 gram esrar maddesi ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu iş adamı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiğini belirlenen şüpheli araç, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, otomobilin bagajına saklanmış, 102 parça halinde 21 kilo 150 gram gelen esrar maddesi ve piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 10 poşet halinde 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü 37 yaşındaki Suriye uyruklu iş adamı Nour Al Sarma ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nour Al Sarma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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