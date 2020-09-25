Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş insanı tutuklandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 21 kilo 150 gram esrar ve toplam ağırlığı 3 kilo 448 gram gelen uyuşturucu haplarla yakalanan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Bolu il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği `Sezar´ ile yapılan aramada, bagaja saklanmış 102 parça halinde 21 kilo 150 gram esrar ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-25 15:12:26



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