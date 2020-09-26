Bolu’da kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı Kavga eden gruba polis müdahalesinde, 2 polis, 3 bekçi yaralandı: 8 gözaltı

Bolu’da, cadde üzerinde kavga eden kalabalık 2 grubun olaya müdahale eden polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırması sonucu 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.

Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği olayda, kavga eden gruplar olay yerine gelen ekiplere bıçak ve yumrukla saldırdı. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflardan 1 kişi ile, 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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