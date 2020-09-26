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Göynük'ün 'Tokalı Örtme'si yaşatılıyor

DHA

Göynük'ün 'Tokalı Örtme'si yaşatılıyor


Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde, kadınların kullandığı has el dokumasını yaşatmak için kurulan merkezde tezgahlarda rengarenk 'Tokalı Örtme' denilen başörtüsü üretiliyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen tokalı örtme, tezgahlarda ilmek ilmek işleniyor.
Göynük Kaymakamlığı, Göynük Belediyesi ve İŞKUR´un desteğiyle açılan El Sanatları Eğitim Merkezi´nde, kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kursa katılan kadınlara Göynük´ün kendine has dokuması olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenen Tokalı örtme eğitimi veriliyor. Göynük´te yaşayan kadınlar duygu düşünce, istek ve hayallerini kumaş üzerine çeşitli motif ve işleme teknikleriyle ilmek ilmek tokalı örtmeye işliyor. Morali yerinde olan kadınlar canlı renklerin olduğu örtüyü takarken, morali bozuk olduğunda ise daha cansız renklerin olduğu örtüyü takarak erkeklere ve ev halkına mesaj veriyor. Farklı anlamlara gelen birçok deseni ve motifiyle kadınların ruh hallerini yansıtıyor.
Baş üstüne gelen kısmı desenli, iki parça, ince pamuklu bez dokumanın birleşmesinden meydana gelen tokalı örtmenin kısa kenarlarında kırmızı püsküller bulunuyor. Kısa kenar saçaklarına bağlanan kırmızı püsküllere yörede toka denildiği için bu örtüler tokalı örtme olarak adlandırılıyor. Göynük tokalı örtmelerinin zemin renkleri ekru, krem ve beyazın tonlarından oluşuyor. Desen renkleri ise renk cümbüşü yaşatıyor. Beyaz, koyu ve açık yeşil, parlak sarı ve saman sarısı, açık kiremit kırmızısı, koyu mavi ve siyah renklerle bordür dışındaki desenlerde beyaz hariç bütün renkler kullanılıyor.
EV EKONOMİLERİNE KATKI DA SAĞLIYORLAR
Kurs sorumlusu Hacer Eryiğit, 3 kursiyerlerle başlayan eğitimlerde şu an 20 kişiye ulaştıklarını belirterek, "Burada tescilli olan tokalı örtümüzü üretiyoruz hanımlar sayesinde. Bu atölyemizin açılma nedeni çalışmayan ama bu işi bilen insanların burada değerlendirilmesini sağlamaktı. Sonrasında baktık ki öğrenmek isteyenler de var. Neden olmasın dedik ve onları da içimize aldık. Öğretmeye çalıştık. Öğrettik ve hedefimizi aştık. İlk başta 3 kişiyle başladığımız işi şu anda 20 kursiyerimizle yapıyoruz. Kurslarımız kaymakamlık, belediye ve İŞKUR´un desteği ile devam ediyor. Kursiyerlerimiz İŞKUR sayesinde bir miktar para da kazanıyorlar. Ev ekonomilerine de katkı sağlayan kadınlar, kendi evlerine kurdukları tezgahlarda da üretim yapıyorlar. Evlerinde de üretime devam ederek para kazanıyorlar. Kadınların istihdam edilmesinde çok önemli bir merkez burası. İlgimiz çok fazla, satışlarımız devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK
2020-09-26 08:32:36

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