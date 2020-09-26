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Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2)

DHA

Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2)


OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bolu'da polis ve bekçilerin, kavga eden gruba müdahalesi sırasında yumruk ve bıçaklı saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası 8 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerde ise, polislerin kavga eden gruba müdahalesi, grubun polise karşı koyması, polisin havaya ateş açması yer aldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-26 16:45:35

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