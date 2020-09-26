Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2)

Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu'da polis ve bekçilerin, kavga eden gruba müdahalesi sırasında yumruk ve bıçaklı saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası 8 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerde ise, polislerin kavga eden gruba müdahalesi, grubun polise karşı koyması, polisin havaya ateş açması yer aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-26 16:45:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.