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Bolu’da orman yangınına müdahale sürüyor Orman yangınını film izler gibi izlediler

İHA

Bolu’da orman yangınına müdahale sürüyor Orman yangınını film izler gibi izlediler

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangının olduğu bölgeye gelen vatandaşlardan bir kısmı ekiplerin çalışmalarını tedirginlikle izlerken, bazıları ise piknik sandalyelerine oturarak orman yangınını cep telefonuyla görüntüledi.

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