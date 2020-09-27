2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olan 5 kişi adliyede



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da kavga ettikleri sırada kendilerine müdahale eden polis ve bekçilere saldırarak 2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, cuma gece yarısı İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etti. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmak için taraflara müdahale etti. Ancak kavga eden gruptan bazı kişiler, bekçi ve polislere bıçakla saldırdı. Zor durumda kalan ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada, 2 polis, 3 bekçi ve taraflardan 1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kavgaya karışan, polis ve bekçilerin yaralanmasına neden olan 5 kişi olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., R.K., M.K., T.O. ve A. İ. Y. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-27 16:52:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.