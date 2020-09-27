Bolu'da orman yangını (2)



YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına, bir helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak, Ankara ve Bolu ve ilçelerinden gelen ekiplerle Yeniçağa, Dörtdivan, Gerede, Bolu, Mengen ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Ayrıca, bölgeye yakın köylerde yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yangının 40 hektarlık alanda etkili olduğunu, yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, "Köylerimizde gerekli önlemler alındı. Yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için tedbirler alındı. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerekli olduğu zaman yardım amaçlı yangınla ilgili kendilerine talimatlar iletilecektir. Kara ve hava araçlarıyla yangına müdahale ediyoruz, şu aşamada tahliye edilen köy yok. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Yangın 40 hektarlık bir alanda etkili" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2020-09-27 18:32:02



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