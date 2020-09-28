Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı; 40 hektar zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı; 40 hektar zarar gördü

DHA

Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı; 40 hektar zarar gördü


Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN(Bolu),(DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyünde 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Ormanlık alanda yangın söndürme helikopteri ve itfaiye tarafından soğutma çalışması yapıldı.
Yangın, dün öğle saatlerinde Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ayrıca gün boyu yangın söndürme helikopteri de yangına müdahalede bulundu. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar görürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, yakın köylere de sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması yapılarak yangının yeniden alevlenme ihtimalinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan Ortaköy köyü sakinleri de yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Köyde yaşayan Ahmet Özkan, "Çok büyük endişe yaşadık. Felaketti. Rüzgarın etkisiyle birden dağıldı. Sabah başlamış. Orada ufak bir duman vardı. Rüzgarla birlikte yayıldı. Yayılınca her taraf yandı. Arka tarafa doğru rüzgar tersine döndü yukarılara gitseydi daha kötü olurdu. Dün tam evleri boşaltacaktık, o anda rüzgar dönünce kurtardı. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmadık, evde geçirdik" dedi.
YANGINI DUYUNCA İSTANBUL'DAN GELDİ
Yangın haberini aldıktan sonra İstanbul'dan köydeki evinin durumundan endişe ederek gelen Muhammed Özkan, "Biz geldiğimizde hala devam ediyordu. Evimize yaklaşmış ama sorun yok. Yanan dağlık bölge bizim evimize yakın ama sıçramamış. Gece kendimiz de söndürmeye çalıştık. Bakalım şu anda dumanlar azalırsa İstanbul'a geri dönebiliriz" diye konuştu.
Yangını haber alıp Bolu merkezden gelen Ramazan Doğan da, "Bu köylüyüz. Yangını duyunca Bolu'dan geldik. Şu anda kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Evimize sıçrayacak diye korktuk. Buralarda yanık kozalaklar var. Bunları Allah geri çevirmiş. Rüzgar çıkınca alev geri dönmüş. Yerleşim yerlerini kurtarmış Allah." dedi.  
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK
2020-09-28 09:02:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor Yangın söndürme çalışması karadan ve havadan devam ediyor Yangın yerinde açıklama yapan Vali Ümit: "Şu aşamada tahliye edilen köy yok. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız"
YEREL HABERLER Bolu’da yangın 40 hektarlık alanda etkili ...
Bolu'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Bolu'da orman yangını (2)
Bolu'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Bolu'da orman yangını (2)
Bolu’da polis ve bekçileri yaralayan 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da polis ve bekçileri yaralayan 5 kişi adliyeye ...
2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olan 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER 2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olan 5 kişi ...
Bolu’da orman yangınına müdahale sürüyor Orman yangınını film izler gibi izlediler
YEREL HABERLER Bolu’da orman yangınına müdahale sürüyor Orman ...
Bolu'da orman yangını
YEREL HABERLER Bolu'da orman yangını
D-100 karayolu Ankara yönü kapanmakla karşı karşıya Bolu’da üzerinden D-100 karayolunun geçtiği tarlası için dava açan vatandaş, tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı
YEREL HABERLER D-100 karayolu Ankara yönü kapanmakla karşı ...
Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere ...
Bolu’da, eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk ...
Göynük'ün 'Tokalı Örtme'si yaşatılıyor
YEREL HABERLER Göynük'ün 'Tokalı Örtme'si yaşatılıyor
Kavga eden iki grup, kendilerini ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdı: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı
YEREL HABERLER Kavga eden iki grup, kendilerini ayırmak için gelen ...
Bolu’da kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı Kavga eden gruba polis müdahalesinde, 2 polis, 3 bekçi yaralandı: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X