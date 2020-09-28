B. Boluspor - Altınordu maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Ahme Taşyürek: “Boluspor camiasından özür diliyorum” Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Güzel bir galibiyet aldık”

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor Altınordu karşılaşması konuk takımın 21’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

B. Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kırılma anlarında çok net pozisyonlarının olduğunu ancak 2 iç saha maçından da sahadan mağlup ayrıldıklarını belirterek, “Bugün bizim için gerçekten kazanacağımıza çok inandığımız bir maç olarak başladık. Yediğimiz golün karşılığını vermemize rağmen çok da pozisyon bulmamıza rağmen sahadan mağlup ayrılıyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi öğrenmemiz lazım, kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım, oyuna giren arkadaşlarımızın katkılarının bu derece az olmaması lazım. Kırılma anlarında çok net pozisyonlar var ama işin özü de 2 iç saha maçında da mağlup olduk. Şu odaya bir sevinçle gelmiş halimiz olmadı. Cumartesi günü Giresun’la oynayacağız. Buradaki hatamızı telafi ederek milli maç arasına sağlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. İnşallah hafta içi de eksik olan bölgemizle ilgili transferimizi de gerçekleştirirsek çünkü o bölgeyle ilgili çok canımız yanıyor. Oyunun belli bölümünde belli derecede arkadaşlarımızı kullanıyoruz. Bu sorunu da çözersek bir adım daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Boluspor camiasından da özür diliyorum. Oyuncularım bugün kazanma adına çok istekliydi. Son dakikalarda varlarını yoklarını ortaya koyup beraberliğin yetmeyeceği aslında sakin ve sabırlı olup ligin uzun olduğunu unutmamaları gerekiyordu. Bu 3 maç içerisinde hiç kazanamamanın verdiği psikolojik etkiyi içeri aksettiremedik. Rakip de girdiği pozisyon golle sonuçlandırınca buradan üzgün bir şekilde haftayı tamamlamış bulunuyoruz” dedi.



Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Ligin 3’üncü haftası geride kaldı. Aslında ilk hafta deplasmanda kazanmıştık. Geçen hafta oynadığımız oyunu sonuca çeviremedik. Mağlup olduğumuz bir maçtı ama oyunun her geçen arttığını hem antrenmanlarda hem de maçlarda gözlemliyoruz. Futbolcularımızın bireysel performans anlamında yukarıya çekmek, takım performansını yukarı çekmek, uyumu aşma anlamında önümüzdeki haftalar çok daha iyi olacağını biliyoruz. Ama bu süreçte oynayacağımız maçları da kazanmamız gerekiyor. Bugün kazanmaya geldik. Boluspor geçen hafta Adana Demir deplasmanından beraberlikle döndü. Hücum hattında süratli oyuncuları var. Biz maçın başında istediğimiz pas trafiğini tutturamadık. Rakibin beklediği bölümlerde oyun organizasyonumuzu istediğimiz gibi yapamadık. Yaptığımız pas hatalarıyla etkili olamadık. Tabii ki bu süreç zaman zaman üstünlük kurmasını sağlıyor. Skoru yakaladıktan sonra 10’da tutmamız gereken oyunu duran toptan yediğimiz golle 11’den sonraki süreç iki takım için de tempo çok yüksek olmadı ama biz topa sahip olarak oynamaya çalıştık. Rakibin 12 net pozisyonları vardı ama biz de ceza sahası girişlerinde son pası daha iyi kullanabilseydik daha çok pozisyona girecektik. Güzel bir dakikada golü bulduk. Savunma anlamında takımım çalıştığımızın büyük bir bölümünü yapmaya çalıştılar. Alanı daraltarak oynamaya çalıştık. Güzel bir galibiyet aldık. Bu anlamda mutluyuz. 3 haftada 6 puanla sonuçlandırdık” şeklinde konuştu.

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