Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Bayram Doğan (32) yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Bayram Doğan yönetimindeki 41 GP 514 plakalı motosiklet, Ertuğrul Ulusan yönetimindeki 54 LS 105 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşüp yolda sürüklenen Bayram Doğan yaralandı. Doğan, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-29 13:52:17
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