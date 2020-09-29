Yedigöller yolundaki ruhsatsız işletmelere yıkım kararı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu güzergahında bulunan ruhsatsız işletmeler hakkında yıkım kararı verildi. İşletmesi olan köylüler, karara karşı çıkarak valiliğe başvurdu.

Bolu'da yılın 4 mevsimi yüzbinlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nın yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı ruhsatsız işletmeler hakkında yıkım kararı verildi. İşletmelerde incelemelerde bulunan yetkililer, ürünlerin etiketsiz satıldığı gerekçesiyle 5 bin 500´er lira para cezası uygulayıp, yıkım için köylülere çarşamba gününe kadar süre verdi. Yıkım kararının tebliğ edildiği köylüler bir araya gelerek kararının durdurulması için Bolu Valiliği´ne gitti. Bolu Valisi Ahmet Ümit´le görüşen köylüler, olumsuz cevap aldıktan sonra evlerine döndü. Köylüler, yıkım kararına tepki gösterdi.

Bolu merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan ve Yedigöller yolu üzerinde işletmecilik yapan Emre Çelik, "Yedigöller yolunda bulunan yaylamızda ilk önce yayla evi olarak yaptığımız yerlerde kendi yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Gelen turistlere yöresel ürünlerimizi satarak çocuklarımızı okutuyoruz. Burada 33 civarında işletme var. Bize yaptırım uygulanmaya başladı. Özellikle kendi ürünlerimizi etiketsiz sattığımız için herkese 5 bin 500'er liraya varan cezalar kesildi. Geçtiğimiz salı günü Özel İdare´nin İmar bölümünden gelen memurlar bir tutanak tutup gittiler. Bir gün sonra bize yıkım kararlarını tebliğ ettiler. Çarşamba gününe kadar yapıların yerlerinden kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde yıkım ücretlerinin tahsil edileceği tarzında tebliğ yapıldı. Biz de bununla alakalı bir çözüm bulunabilir diye valiliğe geldik. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

Yedigöller yolu üzerindeki işletmelerin turizme katkısı olduğunu söyleyen İlknur Çelik, "Yedigöller 3-4 senedir sosyal medyanın etkisiyle patladı. Özellikle sonbaharda pandemi nedeniyle kampçılık kültürüyle çok fazla insan geliyor. Bizden sonra 30 kilometre var ama tuvalet yok. İnsanlar bizim tuvaletlerimizde kuyruk oluyor. İnsanlar çocuklarına mama yapacak yer arıyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-29 15:16:11



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