Devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, orman yangını çıktı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Çatakören köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopması nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bolu'da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Bolu merkeze bağlı Çatakören köyünde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç yanında bulunan elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bolu Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altında alındı. Yangında küçük bir alan zarar gördü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-29 18:52:20



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