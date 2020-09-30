Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)BOLU'da, çocuk parkında unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden kıyafetler çıktı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Kızılay Parkı'nda meydana geldi. Çocuk parkına giden vatandaşlar, bir ağacın yanında şüpheli bir çanta olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alana şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden spor kıyafetleri çıktı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-30 16:38:18
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