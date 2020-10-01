Kargayı eliyle besleyen temizlik işçisi altınla ödüllendirildi

Bolu’da, yanına gelen kargayı elleriyle besleyen temizlik işçisi belediye başkanı tarafından altınla ödüllendirildi.

Bolu’da, 5 yıldır belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir işçinin Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesinde temizlik yaptığı sırada yanına karga geldi. Karganın kendisinden kaçmadığını ve çevresinde dolaştığını gören temizlik işçisi yerden aldığı ekmek parçasıyla kargayı besledi. Temizlik işçisinin kargayı elleriyle beslemesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yüklenen video büyük ilgi gördü.



“Böyle çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz”

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, işçiyi yine aynı cadde üzerinde çalıştığı sırada ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti. Başkan Özcan, "Duygulandıran bir görüntü düştü sosyal medyaya. Bekir ağabeyimiz bu bölgede uzun süredir çalışıyor. Bu görüntüye şahit olmuş insanlar. O kargayı şefkatle beslemesine. Biz de kendisine teşekkür etmek için, 'Seninle gurur duyuyoruz' demek için geldik. Küçük bir hediyemiz oldu bu duyarlı davranışınızdan dolayı. Ben bu görüntünün herkese örnek olmasını diliyorum. Böyle çalışanlarımız olduğu için de gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bekir Tekdemir ise, "Kargayı görünce kendi kendime duygulandım. Yanıma geldi, ayrılmadı. Ben de elimle besledim. Biraz sohbet ettim ama çekildiğinden haberim yoktu. Zaten sabahın 7'siydi. Ben hayvanları çok seviyorum. Keçilerim, kedilerim köpeklerim var” dedi.

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