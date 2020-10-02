Otomobilde 263 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 263 gram uyuşturucu madde skunk ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda denetim yaptı. Ekipler, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 263 gram uyuşturucu maddesi skunk ele geçirildi. Otomobildeki B.G. (25), E.İ. (32) ve M.Ö. (28) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-02 11:36:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.