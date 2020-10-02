Otomobilde 263 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 263 gram uyuşturucu madde skunk ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda denetim yaptı. Ekipler, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 263 gram uyuşturucu maddesi skunk ele geçirildi. Otomobildeki B.G. (25), E.İ. (32) ve M.Ö. (28) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-02 11:36:41



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