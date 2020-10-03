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Azerbaycan´a dev bayrakla destek

DHA

Azerbaycan´a dev bayrakla destek


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediyesi'nce Azerbaycan'a manevi destek olmak amacıyla kentin birçok noktasından görülebilen Hisar Tepesi'nde, dev ülke bayrağı göndere çekildi. Kentte yaşayanlar, Azerbaycan bayrağının 40 metre yükseklikteki göndere çekilmesini sevinçle karşıladı.
Bolu Belediyesi'nce, Ermenistan'ın saldırılarına uğrayan Azerbaycan'a manevi destek verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla, kentin birçok noktasından görülen Hisar Tepesi'nde dev Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. 40 metre yükseklikteki direğe çekilen dev bayrak kentin birçok noktasından görülebiliyor.
Kentte yaşayan vatandaşlar, Azerbaycan bayrağının göndere çekilmesini sevinçle karşıladı. Ahmet Alp, "Bence çok olumlu bir davranış. Azerbaycan bizim bir kardeşimizdir. Onlar varsa biz varız. Dünyada bize destek olan tek ülkedir. Bayrağın oraya asılması bizi çok mutlu etti. Azerbaycan bizim can kardeşimiz. Çok memnun olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-03 09:14:22

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