Türk Dünyası’nın sembolü Uluslararası Köroğlu Park, “Millet Bahçesi” oluyor

Bolu’da yapımına 2016 yılında başlanılan ve 11 milyon lira harcanarak yüzde 80’i tamamlanan Uluslararası Köroğlu Parkı, “Millet Bahçesi” olmak için gün sayıyor.

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesinde 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan Uluslararası Köroğlu Parkı’nın 31 Mart yerel seçimleri döneminde “millet bahçesi” olması yönünde karar verildi. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. Seçimlerin ardından Bolu Belediyesi’nin CHP’ye geçmesiyle birlikte çalışma yapılmayan Köroğlu Park bugüne kadar atıl vaziyette kaldı. Parkın yaklaşık 1,5 sene boyunca atıl halde kalmasının ardından parkın yer tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verildi. Yapılan devir işlemini sonrasında parkın “millet bahçesi” yapılmasına karar verildi.

İhalesi yapıldı

Türk Dünyası’nın sembollerinden olma iddiasıyla başlanılan Uluslarası Köroğlu Parkı’nın “Millet Bahçesi” olması için 29 Ekim’de ihale gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Bolu’ya bir millet bahçesi yapılacak demiştik. Bu süreç 29 Ekim itibariyle sonuçlandı. İhalesi yapıldı ve şuan ihaleyi değerlendirme süreci var. Bolu’muza hayırlı olsun. Çok güzel bir millet bahçesi olacak. İçerisinde kütüphane, kahvehane, mescidin bulunduğu, insanların eşleriyle, çocuklarıyla gidip rahat bir ortamda vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bu süreçte emek veren başta sayın cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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