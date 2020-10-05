Boluspor, 3 yeni oyuncuyla transferleri tamamladı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transferin son gününde 3 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer dönemini 3 yeni oyuncuyu renklerine bağlayarak tamamladı. Kırmızıbeyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Aykut Demir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'de forma giyen Kerim Alıcı ve İstanbul Başakşehir'de forma giyen Ange Aboa Belibi ile ise sezon sona kadar anlaşma sağlandı.

Ayrıca, Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Mustafa Durak ve Arif Morkaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.

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