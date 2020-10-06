Dörtdivan'da yanan 40 hektarlık alan ağaçlandırılacak

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde 40 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından, bölgede ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy´de, 27 Eylül'de orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 günde söndürülürken, 40 hektarlık alan zarar gördü. Bölgenin ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarının ardından, 2021 yılının bahar aylarında ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ağaçlandırma çalışmasının 2021 yılının sonbaharında tamamlanması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2020-10-06 13:31:11



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