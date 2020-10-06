Bolu’da yangında zarar gören 40 hektarlık alan ağaçlandırılacak

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Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangınında zarar gören bölgede ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda 27 Eylül’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara, Zonguldak ve Bolu’nun ilçe itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını 2 gün süren çalışmaların sonucunda söndürüldü.

Yangın sonrasında yapılan incelemede 40 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Bölgenin ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarının ardından, 2021 yılının bahar aylarında ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ağaçlandırma çalışmasının 2021 yılının sonbaharında tamamlanması planlanıyor.

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