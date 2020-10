Bolu Valisi Ümit: “Vak'alar yüksek hızda yayılmaya devam ediyor” “Aile ziyaretlerini kesinlikle durdurmamız lazım”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde korona virüs vak'alarının yüksek hızda yayılmaya devam ettiğini belirterek, “İlimizdeki korona virüs vak'aları maalesef kontrol altına alınamıyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmamız lazım” dedi.

Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında polis, jandarma ve sağlık ekipleri denetimleri aralıksız olarak sürdürülüyor. Yetkililer tarafından gerekli uyarıların yapılması ve kurallara uymayanlara yönelin cezaların verilmesine karşı il genelinde korona virüs vak'alarında artış devam ediyor.



“Ciddiyetini anlamamız için yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor”

İl genelindeki korona virüs vak'aları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Ümit, virüsün yüksek hızda yayıldığını ve kontrol altına alınamadığını belirterek, “İlimizdeki korona virüs vak'aları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz. Yüksek hızda yayılmaya devam ediyor. Onun için anket yaptık. Gerekli araştırmaları yaptık. Bu anket ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz. Bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor yada bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay ciddi. Biz maske, mesafe, hijyen başta olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymaya devam etmek zorundayız” dedi.



“Hep birlikte kurallara uymalıyız”

Hayatın normale dönebilmesi için kurallara tam uyulmasını söyleyen Ümit, “Öğrencilerimizin bir an önce okullarına kavuşabilmesi, hayatımızın bir an önce normale dönebilmesi için biz bu virüsü mutlaka kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor. Bu yayılmanın önüne geçebilmek için her şeyden önce vatandaş bağlamında hep birlikte kurallara uyacağız. Ama denetimciler de denetimlerini tam yapacak” şeklinde konuştu.



“Bulaş alanlarının başında aile ziyaretleri geliyor”

Korona virüsün bulaşma alanların başında aile ziyaretleri geldiğini ve ziyaretlerin durdurulması gerektiğini ifade eden Ümit, “En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmamız lazım. Başta aile ziyaretleri. Aileler birbirlerini ziyaret etmeyi bir süre durdurmaları gerekiyor. Telefonlarla görüşelim. Birbirimize dua edelim. Birbirimiz hakkında empati yapalım. Ama bir araya gelmemeye gayret edelim. Uzaktan birbirimizin halini, hatırını soralım. Ziyaretleri kesmemiz gerekiyor, aksi takdirde çok ciddi şekilde bulaşma sebebi” diye konuştu.



“Daha ağır tedbirler alınacak”

Kurallara uyulmadığı ve salgının artması halinde daha ağır tedbirlerin alınacağını belirten Vali Ümit, “Denetimler etkin şekilde yapıldığı anda salgının hızı düşüyor. Gerede’de düştü. Ama devam ediyor. Bizim salgının hızı düştü dememiz salgının olmadığı şeklinde yorumlanmamalı. Her an yükselebilir. Denetimlerde istenilen uygulamalar sürdürülmeli ki daha rahat bir şekilde yaşam sürebilelim. Toplum, devlet hayatı, bireysel hayat bir şekilde devam ediyor. Bu hayatı etkilemeyecek şekilde tedbirler almaya gayret ediliyor. Sağlık daha ağır tedbiri gerektiriyorsa daha ağır tedbir alınacaktır” ifadelerini kullandı.

