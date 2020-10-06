Trabzon ürünleri Highway AVM’de

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Trabzon ürünlerini Türkiye’ye tanıtmak için yola çıkan ve Türkiye’nin dört bir köşesini karış karış dolaşan Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım ve Satış Tırı, Highway Outlet’te açıldı.

Trabzon’un meşhur ürünlerinden tereyağı, Trabzon’un dillere destan Tulum Peyniri, Kuymaklı Peynir, Kaşar, Bal Çeşitleri, Çay, Fındık, Trabzon Peyniri, Bıçak ve Kemençeye kadar bütün yöresel ürünleri bünyesinde bulunduran satış tırı, Highway Outlet D100 otopark alanında hizmete açıldı.

5 Ekim11 Ekim tarihleri arasında hizmet verecek olan Yöresel Ürünler Pazarı Tır Standında Trabzon yöresine ait bütün ürünler bir hafta boyunca alışveriş merkezi ziyaretçileriyle buluşacak.

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