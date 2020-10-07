Tomruk yüklü traktör devrildi, sürücü öldü

Murat KÜÇÜK/ MUDURNU(Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü Sabahattin Yılmaz (63), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı İneciler köyü Elmacıkdere Güney Yaylası'nda meydana geldi. Sabahattin Yılmaz yönetimindeki tomruk taşınan 41 K 1409 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sabahattin Yılmaz, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında sıkışan Sabahattin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2020-10-07 10:54:35
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