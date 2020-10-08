TEM’de kontrolden çıkan minibüs refüje uçtu: 2 yaralı

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje uçan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Koç idaresindeki 44 KE 943 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüje uçtu. Karşı şeride geçmeden durabilen minibüs sürücüsü Koç ve araçta bulunan 1 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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