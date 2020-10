Esnafın park kavgasına polis müdahale etti

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, komşu 2 esnaf arasında araç parkı nedeniyle çıkan arbedeyi polis müdahale etti. Polis taraflardan İlhan C.´yi yere yatırarak etkisiz hale getirirken, eşi Ayla C. fenalık geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iş yerleri bulunan 2 esnaf arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Taraftar birbirlerinden şikayetçi olmak için olay yerine polis çağırdı. Ancak taraflardan İlhan C. ve eşi Ayla C. gelen polislerle tartışmaya başladı. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbede sırasında polis, İlhan C.'yi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ayla C. ise sinir krizi geçirerek, fenalaştı.

Kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, İlhan C. de gözaltına alındı. Arbede sırasında parmağı kırılan bir polis memuru da tedavi için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-08 16:15:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.