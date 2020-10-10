Bolu’da yardıma muhtaç aileler için odun toplandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Bolu’da, ‘Bir Kucak Dolusu İyilik’ projesi kapsamında 45 yardıma muhtaç aile için soğuk kış günlerinde kullanılmak üzere odun toplama etkinliği düzenlendi.

Bolu’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bir Kucak Dolusu İyilik’ projesi kapsamında yardıma muhtaç 45 aileye verilmek üzere odun toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve aileleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı. Pandemi koşullarına uygun olarak açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte her aileye birer ster odun teslim edildi.

Proje kapsamındaki tüm giderlerin sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerce karşılandığı ayrıca Bölge Müdürlüğü geneline yayılacak bu proje ile yıl içinde il genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine odun ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.