3 katlı apartmanın çatısından düşen çatı ustası öldü

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Bolu’da 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen çatı ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybeden çatı ustası Erdoğan Bahşi (49) yaklaşık 20 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Bahşi’nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bahşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erdoğan Bahşi’nin cesedi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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