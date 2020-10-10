Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen usta Erdoğan Bahşi (49), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yukarısoku Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybeden çatı ustası Erdoğan Bahşi, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bahşi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bahşi'nin cesedi, morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-10 19:38:01



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