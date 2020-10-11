Sonbahar renklerine bürünen Abant'ta hafta sonu yoğunluğu

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbaharın renklerine bürünürken, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Renk cümbüşünün yaşandığı Abant, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Abant'ın eşsiz manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Girişlerin HES koduyla sağlandığı Abant Tabiat Parkı'nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-11 12:56:04



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