Bolu´da orman yangını büyümeden söndürüldü 

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Gövem köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Bolu merkeze bağlı Gövem köyünün Atdoruğu mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri geldi. Geniş bir alana yayılmadan önlenen yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-11 19:15:25
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