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TEM otoyolu Bolu Dağı’nda yol çalışması 2 gün ertelendi TEM’in Ankara yönü 1 ay kapalı kalacak

İHA

TEM otoyolu Bolu Dağı’nda yol çalışması 2 gün ertelendi TEM’in Ankara yönü 1 ay kapalı kalacak

Bolu’da, yarın başlaması beklenen TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki 1 ay sürecek derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 12 Ekim’de başlaması beklenen 1 ay sürecek olan derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı belirtilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D100 karayoluna yönlendirileceği ifade edildi. D100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları açıklandı.
Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.

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