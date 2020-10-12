Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-12 08:48:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.