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Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

İHA

Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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