Bolu'da sahte içki operasyonu

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)BOLU'da, polisin yaptığı operasyonda, bir büfede 1110 litre etil alkol ve 1288 adet içki aroması ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen 'alkol operasyonları' kapsamında Bolu'da da 11 ekip ve 27 personelle 15 iş yerinde arama yapıldı. Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, il genelinde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 1 büfede 1 litrelik şişeler halinde 1110 litre etil alkol, ayrıca aynı büfede 1228 adet içki aroması ele geçirildi. Büfe sahibi G.D. hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-13 19:42:34



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