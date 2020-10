Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi şirket, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. Mudurnu´da yaşayanlar, 9 yıldır tamamlanamayan projenin bir an önce bitirilmesini istiyor.

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.

İFLAS KARARI KALDIRILIP, SATIŞ VE İNŞAAT İZNİ VERİLMİŞTİ

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının Ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

YENİDEN KONKORDATO BAŞVURUSU

İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nde başvuru ile ilgili değerlendirme süreci devam ederken, proje kapsamındaki inşaat çalışmaları ve satış yeniden durdu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, "Şu anda satış ve inşaat çalışması durdu. Konkordato ilan ettik. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Yeniden inşaatın başlaması ve projenin tamamlanması için Kuveyt'teki proje üyesi yatırımcılarla bir araya gelinmesi gerekiyor" dedi.

MUDURNULULAR, PROJENİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Mudurnu'da yaşayanlar, 'cittaslow' (sakin şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan ilçenin tarihi dokusuna yakışmadığını dile getirse de projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

İlçede yaşayan Zeynep Koca, "Burayı Araplar gelip almışlar, ben de daha önce burada çalıştım. İflas durumu oldu. Burası Mudurnu'ya çok şey katar. Biz içine de baktık. Gayet güzel, çok hoş. Şu anda kötü görünüyor ama bitmiş binalar çok güzel. Burası gelişir bu sayede. Buranın faaliyete geçmesi iyi olur" diye konuştu.

Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan Mehmet Kadri Bengiboş ise "Orada yapılan binalar, Mudurnu'nun kültürel yapısına uygun değil. Bizim yöremize, gelenek göreneklerimize o tür binalar uygun değil. Genç nesle göre yatırım amaçlı yapılmış. Oradan esnafımız yararlanmaz. Oraya bir büyük AVM yapılacak. Orada kurulacak. Buradaki esnaf zaten bitik durumda. İyice insanların ayağı buradaki esnaftan kesilecek. Keşke hiç başlanmasaydı" dedi.

Muharrem Özsarı da "Oraya gerçekten üzülüyorum. Bu kadar masraf edilmiş. Bu kadar güzel görünüyor. Burayı Türkiye'de alacak zengin yok mu? Burayı bir zengin alsın. Bu binalar çürümesin. Çok orijinal yapılar bunlar. Binalar bence çok güzel. Araplar için güzel. Bize uymaz da başka yerden gelenler için güzel. Bunlar için planlı yapıldı. Zengin bir adam alıp da burayı bitirsin" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

