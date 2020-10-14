Otomobilde 10 kilo esrar ele geçirildi; 4 yabancı uyruklu gözaltında

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1'i Lübnan, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Lübnan uyruklu B.A. (24) ile Suriye uyruklu M.R. (28), E.L. (24) ve A.E.(25) gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-14 11:01:01



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