Bolu'da duvarlar, Melek Sinem'in çizimleriyle renkleniyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, resim öğretmenliği mezunu Melek Sinem Şen (23), sokak, ev ve mekan duvarlarına grafiti ve konsept çizimler yapıyor. Kentteki tek kadın duvar boyama sanatçısı olan Şen'in çizdiği resimler beğeni görüyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu Melek Sinem Şen, kentteki kafeler, spor salonları, evlerin dış cephe ve iç duvarlarına özel çizimler yapıyor. 13 yaşında, kağıda çizerek başladığı resim sanatını duvarlara çizimler yaparak sürdüren Şen'in çalışmaları ilgi görüyor. Bolu'nun tek kadın duvar boyama sanatçısı olan Şen, kendisine has bir çizim tarzı ile ildeki sokak ve mekan duvarlarına farklı bir hava katıyor.

4 yıldır duvarlara resimler çizdiğini belirten Melek Sinem Şen, "Resimle 10 yıldır uğraşıyorum. Duvar resimlerini de 4 yıldır yapıyorum. Daha çok müşteri odaklı çalışıyorum. Kafeler ve evlere yapıyorum. Ama farklı iş yerine de duvar boyama yapıyorum. Profesyonel olarak Bolu'da bu işi yapan yok. Daha çok üniversite öğrencileri ek iş olarak arada sırada yapıyorlar. Bolu'da ilgi görüyor. Boya kullanımı çok önemli. Dış cephe ile iç cephenin boyası çok fark ediyor. Üzerine vernik atılması gerekiyor. Bazı bölgelerde fırçasından boyasına göre çok farklılık gösterebiliyor. Büyük çaplı bir resmi çizmek ortalama 1 hafta sürüyor. Ama belirli bir süre veremiyorum. İş yaptığım yerlerin müşteri saatlerine göre planlama yapıyoruz" dedi.

Resim sanatına önce tuvale çizimler yaparak başladığını söyleyen Şen, "Önce tuvalde başladım, daha sonra duvar resmine geçtim. Bolu'da çok kafe, spor salonu ve evlerin iç ve dış cephelerini yaptım. Bana genellikle sosyal medyadan ulaşıyorlar ya da yaptığım eserlere imzamı atıyorum oradan buluyorlar. Evlerin içine özellikle çok yaptıran oluyor. Çocuk odası ve salona yapıyorum. En fazla çocuk odası oluyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-15 08:36:16



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