Kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getirdi Bolu’da boş duvarlar onun resimleriyle canlanıyor Şehrin duvarlarını resimleriyle renklediren Melek Sinem Şen: “2 saatte biten de var 1 ayda biten de”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getirdi Bolu’da boş duvarlar onun resimleriyle canlanıyor Şehrin duvarlarını resimleriyle renklediren Melek Sinem Şen: “2 saatte biten de var 1 ayda biten de”

İHA

Kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getirdi Bolu’da boş duvarlar onun resimleriyle canlanıyor Şehrin duvarlarını resimleriyle renklediren Melek Sinem Şen: “2 saatte biten de var 1 ayda biten de”

Bolu’da, hobi olarak kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getiren resim öğretmenliği mezunu Melek Sinem Şen (23), duvarların solgun hallerini çizimleriyle renklendiriyor.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu Melek Sinem Şen, 10 yıl önce başladığı resim hayatına kafeler, spor salonları, evlerin dış cephe ve iç duvarlarına özel çizimler yaparak devam ettiriyor. Üniversite yıllarında evinin odasını boyayarak duvar boyama sanatına başlayan Şen, mezun olduktan sonra duvar boyama sanatını iş haline getirdi. Kentteki tek kadın duvar boyama sanatçısı olan Şen’in, boş duvarlara isteğe ve konsepte göre çizdiği resimler büyük ilgi görüyor.

Evini boyayarak başladı şimdi şehri renklendiriyor
13 yaşında resim yapmaya başlayan ve eğitimini de bu yönde tamamladığını belirten Melek Sinem Şen, “Resim yapmaya 10 yıl önce başladım. Duvar resmi resmi yapma sürecine üniversitede başladım. Önce kendi odamın duvarlarını boyadım denemek için. Sonra güzel olduğunu fark ettim. Üniversitedeki topluluğumuzda duvar resmi yapmaya başladım. Sonra bunu iş haline getirdim. Şimdi her yeri boyuyorum. Genelde kafeler oluyor. Bunun haricinde spor salonları, evler, içdış mekan oluyor. Genelde kafe konseptine istekler oluyor. Resimde genelde kadın figürünü kullanıyorlar. 2 saatte biten duvar resmi de var. 1 ayda biten de var. Çok ucu açık, çok değişken” dedi.

Üzerine bulaşan boya ile kendini mutlu ediyor
Yaptığı duvar resimleriyle geçimini sağlayan Şen, ücretlerin resim büyüklüğü ve tarzına göre değiştiğini ifade ederek, “Zor değil ama biraz pis bir iş. Her yerimiz boya içinde oluyor. Çok toz oluyor. Özellikle kompresörlü tabancayla çalışıyorsak daha pis oluyor. Ama benim için bir sorun yok, hoşuma gidiyor. Duvarın metrekaresi ve resmin içeriğine göre ücretlendiriliyor. Çünkü daha realist bir resim mi yoksa biraz daha illüstrasyon tarzında mı olması değişkenlik gösteriyor. Ücretlendirme de bunlara göre yapılıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs ...
Bolu'da duvarlar, Melek Sinem'in çizimleriyle renkleniyor
YEREL HABERLER Bolu'da duvarlar, Melek Sinem'in çizimleriyle ...
Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği
Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi ...
TEM’in Ankara yönünün kapatılması D-100 Karayolu’nda trafiği felç etti D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TEM’in Ankara yönünün kapatılması D-100 Karayolu’nda ...
Bolu’da kaçak yapılaşma ve yangında zarar gören yerler havadan denetlendi
YEREL HABERLER Bolu’da kaçak yapılaşma ve yangında zarar gören ...
Otomobilde 10 kilo esrar ele geçirildi; 4 yabancı uyruklu gözaltında
YEREL HABERLER Otomobilde 10 kilo esrar ele geçirildi; 4 yabancı ...
Bolu’da 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi TEM’de uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi TEM’de ...
Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato ...
6 kilo 450 gram esrarla yakalandı
YEREL HABERLER 6 kilo 450 gram esrarla yakalandı
Bolu'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Bolu'da sahte içki operasyonu
Bolu’da 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi: 1 ...
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için 10 km yürüdüler Bolu'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için 10 km ...
Boluspor, Narven Termal Kasaba’da stres attı
YEREL HABERLER Boluspor, Narven Termal Kasaba’da stres attı
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X