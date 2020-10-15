Kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getirdi Bolu’da boş duvarlar onun resimleriyle canlanıyor Şehrin duvarlarını resimleriyle renklediren Melek Sinem Şen: “2 saatte biten de var 1 ayda biten de”

Bolu’da, hobi olarak kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getiren resim öğretmenliği mezunu Melek Sinem Şen (23), duvarların solgun hallerini çizimleriyle renklendiriyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu Melek Sinem Şen, 10 yıl önce başladığı resim hayatına kafeler, spor salonları, evlerin dış cephe ve iç duvarlarına özel çizimler yaparak devam ettiriyor. Üniversite yıllarında evinin odasını boyayarak duvar boyama sanatına başlayan Şen, mezun olduktan sonra duvar boyama sanatını iş haline getirdi. Kentteki tek kadın duvar boyama sanatçısı olan Şen’in, boş duvarlara isteğe ve konsepte göre çizdiği resimler büyük ilgi görüyor.



Evini boyayarak başladı şimdi şehri renklendiriyor

13 yaşında resim yapmaya başlayan ve eğitimini de bu yönde tamamladığını belirten Melek Sinem Şen, “Resim yapmaya 10 yıl önce başladım. Duvar resmi resmi yapma sürecine üniversitede başladım. Önce kendi odamın duvarlarını boyadım denemek için. Sonra güzel olduğunu fark ettim. Üniversitedeki topluluğumuzda duvar resmi yapmaya başladım. Sonra bunu iş haline getirdim. Şimdi her yeri boyuyorum. Genelde kafeler oluyor. Bunun haricinde spor salonları, evler, içdış mekan oluyor. Genelde kafe konseptine istekler oluyor. Resimde genelde kadın figürünü kullanıyorlar. 2 saatte biten duvar resmi de var. 1 ayda biten de var. Çok ucu açık, çok değişken” dedi.



Üzerine bulaşan boya ile kendini mutlu ediyor

Yaptığı duvar resimleriyle geçimini sağlayan Şen, ücretlerin resim büyüklüğü ve tarzına göre değiştiğini ifade ederek, “Zor değil ama biraz pis bir iş. Her yerimiz boya içinde oluyor. Çok toz oluyor. Özellikle kompresörlü tabancayla çalışıyorsak daha pis oluyor. Ama benim için bir sorun yok, hoşuma gidiyor. Duvarın metrekaresi ve resmin içeriğine göre ücretlendiriliyor. Çünkü daha realist bir resim mi yoksa biraz daha illüstrasyon tarzında mı olması değişkenlik gösteriyor. Ücretlendirme de bunlara göre yapılıyor” şeklinde konuştu.

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