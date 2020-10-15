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Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı İntihar girişimini dakikalarca sosyal medyadan canlı yayınladılar İntihar girişiminde güvenlik şeridini geçen vatandaşlara polisten ilginç tepki: “Burası ‘survivor’ parkuru değil”

İHA

Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı İntihar girişimini dakikalarca sosyal medyadan canlı yayınladılar İntihar girişiminde güvenlik şeridini geçen vatandaşlara polisten ilginç tepki: “Burası ‘survivor’ parkuru değil”

Bolu’da, sevgilisini başkasının yanında gören 20 yaşındaki gencin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, şeritleri geçenlere “Burası ‘Survivor’ parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Şahin E. isimli genç, sevgilisini başka birisinin yanında gördü. Sevgilisinin başka birinin yanında olmasına sinirlenen genç, Demokrasi Meydanı’nda yapımı devam eden 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin ayaklarını çatıdan aşağı doğru sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şahin E.’nin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Uzun süre polis ekiplerinin çatıdan inmesi için çaba sarf ettiği Şahin E., olay yerine gelen arkadaşlarının ikna etmesi sonucu intihar girişiminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İntihar girişimini sosyal medyadan yayınladılar
İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan onlarca kişi Şahin E.’nin intihar girişiminde bulunduğu alana gelerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptılar. Yapılan sosyal medya canlı yayınlarında bazı vatandaşların “hemen atla” şeklindeki yorumları pes dedirtti.

Şeritleri geçenlere polisten tepki
Bazı vatandaşlar polis ekiplerinin güvenlik amacıyla intihar girişiminin yaşandığı alana çektiği emniyet şeritlerine aldırış etmeyerek altından ve üstünden geçtiler. Ekiplerin uyarılarına rağmen şeritlerden geçenlere sinirlenen bir polis ekibi, “Burası survivor parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden. İki tane şerit çektik hala geliyorlar. Bir altından geçiyorlar bir üstünden zıplıyorlar. Hayretler içinde kalıyorum” diyerek tepki gösterdi.

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