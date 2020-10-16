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Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı Bolu’da devlet büyüklerinin portrelerinin bulunduğu duvarların üzeri boyandı

İHA

Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı Bolu’da devlet büyüklerinin portrelerinin bulunduğu duvarların üzeri boyandı

Bolu’da, belediye tarafından TEM Otoyolu Batı Gişeleri girişi üzerindeki duvarlara yaptırılan devlet büyüklerine ait duvar resimleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.
Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Paşaköy mevkiinde bulunan TEM Otoyolu Batı Gişeleri mevkii üzerinde bulunan duvarlara devlet büyüklerinin duvar resimleri yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, İsmen İnönü gibi devlet büyüklerinin olduğun duvar resimleri izinsiz olduğu gerekçesiyle karayolları ekipleri tarafından yeniden boyanarak kaldırıldı. Trafik ve asayiş ekiplerinin güvenlik önlemi altında resimlerin kaldırılması siyasi parti temsilcileri ve belediye yetkilileri tarafından tepkiyle karşılandı.
“Kime ne zararı var?”
Duvar resimlerinin kaldırıldığını duyarak olay yerine gelen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Şehrin girişini güzelleştirelim diye devlet büyüklerimizin resmini portre ettik. Çok da memnun kaldık. Hiçbir siyaset gütmeden vefat etmiş devlet büyüklerimizin resmi var. Bir zarar görmesin diye camla kaplama yaptırdık. Hem kaplamayı bize sormadan, tebligat yapmadan kırmışlar. Burada kaç ay boyunca sanatçılar çalıştı. Necmettin Erbakan’ın resmini boyamışlar. Kime ne zararı var. Niye boyuyorlar anlamak mümkün değil” dedi.
“Çalışmayı durdurduk”
Gece saatlerinde olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit ise, “Bu görüntülerin 2918 sayılı trafik kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan karayollarından izin alınmadan ifade edildi. Gerekçe olarak bu duvardaki resimlerin karayolunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğü söylendi. İnsanlar doğal olarak hepsi sevilen şahsiyetler. Geçerken insanların dikkatini çekmek suretiyle trafik kazasına sebebiyet olabileceği değerlendirilerek karayolları yetkilileri tarafından resimlerin duvarlardan kaldırılması yönünde talimat verildiğini öğrendik. Bu çerçevede karayolları ekipleri bir çalışma başlattı ama çalışmayı durduracağız. Konunun gerekli kurumlar tarafından gerekli işlemler yapılmak suretiyle çözülmesi yolunun deneyeceğiz. Şuanda büyütülecek bir sorun yok” şeklinde konuştu.

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